Il magazzino di Milano con le mascherine Ffp2 pericolose

Più di 13 mila mascherine Ffp2 sono state sequestrate a Milano dalla polizia locale perché avevano un marchio 'CE' non conforme alla normativa. E' successo nei giorni scorsi: il reato ipotizzato è la frode in commercio.

Il primo sequestro riguarda un magazzino i cui titolari tenevano in deposito 11.150 mascherine irregolari. Il magazzino è stato individuato in seguito ad indagini scaturite da una confisca di 17 mila mascherine, tra chirurgiche e Ffp2, effettuata il 18 e 19 gennaio 2022 in due diversi negozi. Gli investigatori hanno trovato il magazzino d'origine e lo hanno controllato.

Mascherine irregolari in altri due negozi

Sempre durante questi controlli, i vigili avevano notato esposte mascherine Ffp2 apparentemente uguali a quelle sequestrate in altri due esercizi commerciali dalle parti di via Niccolini (Paolo Sarpi). Al passaggio della pattuglia, i titolari dei negozi avevano tentato di nascondere quelle mascherine, ma senza successo: ne sono state sequestrate 1.400 nel primo negozio e 600 nel secondo.