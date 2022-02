Le mascherine Ffp2 che filtravano solo il 30%. Il maxi sequestro

In tempo di pandemia covid sono state messe in vendita mascherine Ffp2, provenienti dalla Cina, con una capacità di filtraggio bassissima, pari al 30%, invece che superiore al 98% come le mascherine conformi alle prescrizioni. Il merito della scoperta va alla guardia di finanza di Senigallia (Ancona) che, nell'ambito dell'operazione Colorful Mask, ha individuato la ditta importatrice, con sede in provincia di Fermo e gestita da una persona originaria della Cina.

Le mascherine sequestrate sono oltre un milione e 100 mila. I sequestri sono stati eseguiti anche a Milano, Roma, Prato, Padova e altre città. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato una percentuale di filtrazione molto inferiore a quella dichiarata, mentre anche i certificati (esibiti dalla società fermana) sono risultati non conformi alla normativa europea.