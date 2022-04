Le mascherine Ffp2 illegali vendute a Milano (insieme ai droni)

Nessuna certificazione e marchio contraffatto. I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno sequestrato oltre 22mila mascherine illegali nel capoluogo lombardo.

I dispositivi medici e di protezione individuale anti covid, quasi tutti Ffp2, sono stati scoperti in un negozio gestito da un uomo di origini cinesi. Nel magazzino del locale, i militari hanno trovato e tolto dal commercio le mascherine che, si legge in una nota, avevano "i marchi 'Ce' contraffatti" ed erano "prive della certificazione obbligatoria". Durante lo stesso servizio, i finanzieri hanno sequestrato "anche 241 droni privi della documentazione tecnica anch'essi recanti il marchio 'Ce' illecitamente apposto".

Il negoziante, chiariscono dalle fiamme gialle, è stato denunciato per i reati di "frode nell’esercizio del commercio e per le violazioni penali previste dal regolamento Ue disciplinante i dispositivi di protezione individuali". Il lavoro della finanza prosegue adessso per cercare di individuare i canali di approvvigionamento della merce.