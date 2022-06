Masha, la donna con la sindrome di Asperger scomparsa a Milano

Una donna con la sindrome di Asperger è scomparsa dal 16 giugno a Milano. Si chiama Masha Giò, ha 27 anni, vive in zona Baggio a Milano. E lavora in una multinazionale ad Assago. L'appello per ritrovare la donna è stato lanciato dalle pagine del programma televisivo Chi l'ha visto e dall'associazione Penelope Lombardia, che la chiama Maria Giò.

Giovedì 16 giugno, come tutte le mattine, la 27enne è uscita per andare a lavorare. Da allora non ha dato più sue notizie. I genitori l'hanno vista l'ultima volta la sera prima senza notare nulla di particolare; hanno poi scoperto che aveva preso un giorno di permesso al lavoro. Avrebbe con sé il cellulare che risulta spento. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà.

"Maria - l'appello di Penelope Lombardia - vive un momento di fragilità ed è affetta da una forma di autismo ad alto funzionamento". Non si sa che abiti indossasse e potrebbe anche aver cambiato il colore dei capelli. "È importantissimo - prosegue l'associazione - riuscire a portarla a casa prima possibile. Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine".