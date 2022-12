Sparito dopo una visita al figlio: uomo ritrovato dopo quasi una settimana

Dopo giorni di angoscia per i suoi familiari e di ricerche senza fine, Masih Ashok Kumar, 66 anni, è stato ritrovato. L'uomo era scomparso da Limbiate venerdì scorso, poco dopo essere andato a trovare il figlio.

Il 66enne, di origine indiana e arrivato in Italia proprio per far visita al figlio, aveva problemi di salute e i suoi cari erano molto allarmati anche perchè non parlava la lingua italiana. L'uomo dopo essere stato rintracciato, è stato ricoverato in un ospedale milanese.

Il figlio aveva denunciato l'allontanamento del genitore alla stazione dei carabinieri di Limbiate e del caso si stava occupando anche l'associazione Penelope che aveva diffuso un appello per rintracciare il 66enne. L'uomo si sarebbe allontanato nella mattinata, tra le 9.30 e le 10, di venerdì scorso. Adesso, per fortuna, è stato ritrovato.