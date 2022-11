Massimiliano, il vicesindaco morto a 46 anni

Pogliano Milanese piange il suo vicesindaco. Nelle scorse ore è morto Massimiliano Irmici, assessore al bilancio e numero due del comune della città metropolitana di Milano, stroncato a soli 46 anni dalla malattia. Geometra, titolare di uno studio, il 46enne ha combattuto contro un tumore che non gli ha lasciato scampo.

"Il sindaco Carmine Lavanga, con molta tristezza nel cuore, comunica la prematura scomparsa del vicesindaco Massimiliano Irmici e, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprime sentite condoglianze alla famiglia". I funerali si terranno martedì 22 novembre alle ore 15 nella chiesa Santi Pietro e Paolo di Pogliano. Lo stesso primo cittadino ha poi dedicato un ricordo al collega di giunta sul proprio profilo: "Oggi è uno di quei giorni che vorresti cancellare. È venuto a mancare un amico fraterno, il mio vicesindaco Massimiliano Irmici. Ciao Max, riposa in pace", ha scritto.

Toccante anche il ricordo di "Insieme per Pogliano", la coalizione di centrodestra con cui Irmici era entrato in comune. "Quando inizi un percorso così importante a livello politico hai tante ambizioni, in primis la volontà di fare bene per il tuo paese e raggiungere ogni obiettivo che ti sei prefissato con dedizione e costanza. Oggi abbiamo perso un amico che, dalla costituzione del gruppo Insieme per Pogliano nel 2004, è sempre stato presente e ha condiviso un percorso fatto di confronti, crescita, soddisfazioni e tanta fatica", le parole dei compagni di partito. "L'amicizia, sentimento non scontato in politica, ci ha sempre tenuti uniti ed è ciò - hanno concluso - che ha reso così speciali questi anni trascorsi insieme. Ciao Max, ci mancherai".