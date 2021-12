È stato arrestato Massimo Ferrero

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato arrestato lunedì mattina a Milano dalla guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola, in Calabria, per reati societari e bancarotta. Le indagini, stando alle prime informazioni apprese, riguarderebbero il fallimento di una vecchia società di Ferrero in Calabria e non risulta al momento nessun coinvolgimento del club blucerchiato.

"Er Viperetta" - 70 anni ed ex produttore cinematografico - è stato fermato nel capoluogo lombardo e portato nel carcere di San Vittore. Altre cinque persone sono ai domiciliari invece: tra loro ci sarebbero la figlia di Ferrero e il nipote del presidente della Samp.

Al momento dalla società blucerchiata non è stata diffusa nessuna nota ufficiale in merito all'arresto del presidente.