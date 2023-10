Massimo Galli verrà processato per un concorso truccato in università

Massimo Galli, ex infettivologo del Sacco in pensione, è stato rinviato a giudizio per falso e per una imputazione 'alternativa' (tra turbativa d'asta e abuso d'ufficio) per presunti concorsi pilotati in università, alla facoltà di medicina della Statale. Il gup Livio Cristofano ha accolto anche i patteggiamenti per altri due imputati, mentre con Galli andrà a processo l'ex collaboratore Agostino Riva. Il procedimento prenderà il via il 13 dicembre.

L'ex primario, divenuto volto noto durante la pandemia Covid, ha rilasciato dichiarazioni spontanee difendendo il suo operato. Galli avrebbe attestato, in quanto membro della commissione d'esame, che il prospetto dei punteggi era stato frutto di un lavoro collegiale dei commissari durante una riunione, mentre invece sarebbe stato 'concordato' soltanto successivamente. In quell'occasione sarebbe stato indebitamente favorito Riva.

Il medico che sarebbe stato penalizzato, l'infettivologo del Niguarda Massimo Puoti, aveva commentato la notizia dell'indagine affermando che "Massimo Galli è un amico e lo stimo molto", aggiungendo che a non funzionare è "tutto il sistema" e che "inchieste mirate" significano "processare il dito e non guardare la luna".

Hanno patteggiato 8mila euro per falso i due componenti della commissione d'esame Claudio Maria Mastroianni (Sapienza di Roma) e Claudia Colomba (Università di Palermo).