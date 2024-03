Concorsi truccati, Massimo Galli: "Conoscevo i candidati, ma non ho favorito nessuno"

"Fama di essere imparziale" e lontano dal fare "favoritismo in quanto non avevo parenti in università". Si è descritto così Massimo Galli, infettivologo di fama internazionale ed ex docente della Statale di Milano, durante l'interrogatorio in aula per il processo sui presunti concorsi pilotati alla facoltà di Medicina per cui è accusato di falso. La vicenda riguarda il concorso che si è svolto nell'aprile del 2020.

Due i candidati, lo stretto collaboratore del professor Galli, Agostino Riva, e il collega del Niguarda Massimo Puoti. Riva, coimputato nel processo, aveva ottenuto il posto di professore di seconda fascia in malattie cutanee, infettive e dell'apparato digerente. Secondo l'accusa Puoti, invece, sarebbe stato svantaggiato. In aula Galli ha ammesso che conosceva bene i candidati, ma solo perché fa parte di "una comunità scientifica fatta da poco più di un centinaio di persone che si vedono più spesso dei parenti stretti". Se, secondo Galli, "stava nella logica delle cose che Riva si presentasse a quel concorso", la domanda di Massimo Puoti era arrivata inaspettatamente: "si sapeva che era interessato al concorso di Napoli".

La commissione d'esame dell'aprile 2020, di cui Massimo Galli faceva parte, aveva preferito Riva con 69,9 punti contro i 67,4 di Puoti. "La commissione conosceva Puoti come le sue tasche è una persona che ha un'importante fama di competenze nell'ambito dell'epatite e infezioni del fegato, ma eravamo tutti convinti che non si sarebbe presentato e che non avrebbe preso il servizio con il rischio che saltasse (il concorso ndr) per anni", spiega Galli in aula. In tal caso sarebbe stato un problema non indifferente considerando che in quel momento era avvenuto il trasferimento di un professore e due pensionamenti incluso quello dello stesso Galli. "Il profilo del candidato è definito dal Dipartimento in base alle esigenze tenendo conto dei curricula dei professori che andavano in pensione, della tradizione di ricerca e di determinate competenze necessarie", ha affermato il professore.