Due 16enni lanciano un masso da 15 kg da un cavalcavia

Hanno lanciato un sasso di ben 15 chili da un cavalcavia, causando un incidente, in cui per puro caso nessuno è rimasto ferito. Poi, quando si sono visti scoperti, sono entrati in colluttazione con gli agenti, ma sono stati bloccati. Protagonisti dell'inquietante episodio, avvenuto nel Varesotto, due ragazzi di 16 anni, che ora rispondono di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento ed attentato alla sicurezza dei trasporti.

I due minori sono stati fermati dalla polizia di Varese che da giorni indagava su un'anomala sequela di incidenti con lievi danni, tutti avvenuti in corrispondenza dello svincolo autostradale di Buguggiate sulla A8. Denunce degli automobilisti alla mano, gli agenti di Polstrada hanno sorvegliato alcuni ragazzi che frequentavano un parco giochi adiacente l'autostrada. Proprio due di loro nella tarda serata, una volta rimasti soli, sono saliti sul cavalcavia 38 e hanno lanciato un masso di granito di 15 chili sulla carreggiata provocando un incidente fra tre auto, per fortuna senza feriti.

Davanti ai poliziotti i due 16enni hanno provato a scappare, per poi affrontarli in una colluttazione nella quale uno degli agenti è rimasto ferito al volto e a una mano. Denunciati e riaffidati alle famiglie, i minori risiedono nei comuni limitrodi al cavalcavia. Uno è incensurato; mentre l'altro era già stato denunciato per danneggiamenti, lesioni e minacce, in tasca, inoltre, aveva un piccolo quantitativo di droga.