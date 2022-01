Si masturba quattro volte in strada davanti ai passanti: fermato e portato in psichiatria

Si è spogliato in mezzo alla strada per ben quattro volte in una notte. Protagonista un milanese in trasferta a Como che, alla fine, è stato fermato dalla polizia e portato in opedale.

E' successo nella notte di capodanno. L'uomo, un quarantacinquenne senza precedenti, ha iniziato il suo 'tour' alle dieci di sera del 31 dicembre in via Grilloni, nel quartiere Rebbio. Ha incrociato una donna e si è spogliato completamente, cominciando a masturbarsi. La donna ha avvertito la polizia. Gli agenti lo hanno preso in custodia e accompagnato in questura, dove l'uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e multato (la sanzione in questi casi va da cinquemila a ventimila euro).

Ma non è finita. Il quarantacinquenne, rilasciato, ha proseguito con le sue azioni spogliandosi completamente in via Milano (in zona centrale), allarmando alcune pasanti e provocando un secondo intervento della polizia. Dopo il rilascio, le volanti sono state chiamate per intervenire in viale Roosevelt, a pochi passi dalla questura, alle tre di notte, e infine ancora alle quattro e mezza. A quel punto gli agenti hanno deciso di accompagnarlo all'ospedale Sant'Anna dove i medici lo hanno preso in consegna e ricoverato nel reparto psichiatria.

Secondo quanto riferito dalla questura comasca, l'uomo ha dichiarato di avere una sorta di dipendenza compulsiva e di non riuscire a tenere a freno l'impulso a spogliarsi e masturbarsi in mezzo alla strada.