Il mistero del 25enne scomparso nel nulla dall'ospedale San Raffaele di Milano

Si cerca da giorni un ragazzo polacco, residente in città: Mateusz Mroczkowski

È scomparso nel nulla, mentre era ricoverato all'interno dell'ospedale San Raffaele di Milano: si cerca il 25enne di origine polacca Mateusz Mroczkowski. L'appello per ritrovarlo è stato lanciato anche dal programma Rai Chi l'ha visto? nella serata dell'8 ottobre.

Mateusz è alto 1.85, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Al momento della scomparsa, avvenuta domenica 3 ottobre, indossava quasi sicuramente un pigiama. Oltre al fatto che aveva un bendaggio alla testa. Segni particolari? Un tatuaggio raffigurante un viso sull'avambraccio sinistro.

Il ragazzo scomparso dal San Raffaele dopo un incidente

"Mateusz Mroczkowski, 25 anni, il 3 ottobre si è allontanato dall'ospedale San Raffaele di Milano e non ha più dato sue notizie ai familiari. Non ha con sé i documenti né il cellulare. I familiari temono che sia in difficoltà", scrivono nella nota pubblicata sul loro sito gli autori del noto programma.

Il 25enne Mateusz era stato ricoverato al San Raffaele dopo un incidente stradale. Durante la degenza era stato sottoposto ad un importante intervento chirurgico. Chiunque avesse informazioni può mettersi in contatto con le forze dell'ordine.