La truffa dei finti matrimoni: fino a 6.500 euro per un sì

Matrimoni combinati per ottenere il permesso di soggiorno, organizzati da Nord a Sud, per un giro d'affari di oltre 200mila euro. All'alba di mercoledì è scattata una maxi operazione tra le province di Napoli, Caserta, Bergamo e Milano durante la quale sono state fermate 18 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a favorire l’illecito ingresso e l’indebita permanenza nel territorio italiano di stranieri irregolari.

L'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, è partita a luglio 2019 e ha permesso di individuare un gruppo "specializzato" nell'organizzare matrimoni di comodo per permettere a immigrati irregolari di ottenere il permesso di soggiorno. Le unioni, hanno fatto sapere i carabinieri in una nota, avvenivano tra italiani compiacenti, che venivano pagati per la loro "disponibilità", e cittadini extracomunitari, ai quali venivano richieste cifre fra 5mila e 6.500 euro in contanti.

Nel corso dell'inchiesta, hanno spiegato dall'Arma, sono stati riscontrati più di 40 matrimoni fittizi ed è stato accertato un volume di affari di quasi 200mila euro. Tutti soldi intascati per quei finti "sì".