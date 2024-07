Non c'è l'ufficiale di Stato civile, salta il matrimonio in comune

Un matrimonio che salta all'ultimo momento, non per il ripensamento di uno degli sposi ma perché era assente la persona che avrebbe dovuto ufficializzare la promessa: l’ufficiale di Stato civile. È quanto accaduto a Rho, hinterland nord-ovest di Milano, nella mattinata di domenica 7 giugno.

La cerimonia era stata fissata nella sala del camino di Villa Burba, antica villa seicentesca di proprietà del municipio. Erano presenti tutti i parenti e gli amici dei due sposi, ma non è mai arrivato l’ufficiale di Stato civile, come anticipato dai colleghi di Prima Milano Ovest. Alle 12.20 è scattata la telefonata alla polizia locale e sul posto è intervenuta una pattuglia che si è messa in contatto con la dirigente comunale, la quale si è messa a disposizione per la celebrazione. “La coppia ha declinato perché avrebbe fatto tardi al ristorante, e ci hanno chiesto se potevamo andare a sposarli direttamente nella location - ha spiegato Alessandra Borghetti, assessora allo Stato civile di Rho -. Purtroppo non potevamo perché il posto scelto per i festeggiamenti era fuori dai confini comunali e, dunque, il matrimonio non sarebbe stato valido. Abbiamo proposto di rivederci nel pomeriggio sempre a Villa Burba, ma i due futuri coniugi hanno deciso di rinviare”.

Il comune di Rho, interpellato da MilanoToday, ha fatto sapere che dietro all’assenza dell’ufficiale di Stato civile non c’è nessuna “dimenticanza”; secondo quanto riferito da piazza Visconti la celebrazione non era nell’elenco dei matrimoni. Il perché di questo non è ancora chiaro e sul caso sono in corso accertamenti interni. Alla base dell’errore, secondo quanto trapelato, pare possa esserci un cambio di data deciso dai due sposini e comunicato al comune; richiesta che, tuttavia, non sarebbe stata presa in carico e, dunque, non sarebbe seguita nessuna risposta ai due promessi sposi da parte del municipio. Il matrimonio, comunque, s’ha da fare: verrà celebrato giovedì 11 luglio. Sempre a Rho.