Lutto nel mondo del calcio milanese, trovato morto il calciatore 18enne Matteo Bonomelli

Matteo Bonomelli è morto a 18 anni. Il ragazzo, un talentuoso calciatore della Gs Castanese, squadra di Castano Primo (Milano), che viveva a Boffalora Sopra Ticino (Milano) è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione.

La notizia ha gettato nello sconforto amici e parenti. Il lutto e le condoglianze si sono estese anche sui social network dove tantissimi compagni di squadra, ma anche avversari, hanno reso omaggio alle doti umane e tecniche di Matteo Bonomelli.

Il lutto per la morte del calciatore Matteo Bonomelli

In primis la società calcistica di Castano: "Abbiamo cercato di proteggerti tutta la giornata...per pudore, per riserbo e per rispetto del dramma che stanno vivendo i tuoi famigliari. Poi la notizia assurda, di quelle che non vorresti mai sentire, ha iniziato a diffondersi nel mondo del calcio... I telefoni non smettono di squillare, pianti, sgomento e disperazione... Impossibile “spiegare” ai tuoi compagni di squadra della Juniores che cosa è accaduto, è tutto troppo grande per un giovane talento di soli 18 anni. E allora una parola la vogliamo scrivere, te la dobbiamo, piccolo grande fuoriclasse".

E ancora: "Eri parte della nostra famiglia, la famiglia Castanese che oggi piange, e piange anche il cielo. Un leader gentile e delicato con tanti sogni nel cassetto da realizzare. Siamo addolorati per non averti forse capito, ascoltato, anche se in questo momento di lontananza tutto si amplifica, abbiamo sempre creduto nella forza del gruppo... Difficile trovare un senso al gesto. Ci limitiamo a pensare che adesso magari sei libero e stai giocando altrove, esultando per un goal. Adesso però torniamo in silenzio, ognuno di noi con il proprio dolore, perché non doveva andare così. Che la terra ti sia lieve".

"Siamo rimasti sconvolti dalla notizia della scomparsa del giovane Matteo Bonomelli, talentuoso calciatore Juniores della Castanese. L'AC Pavia 1911 si unisce al dolore della famiglia e della società neroverde. Ciao Matteo... riposa in pace", scrivono da Pavia. Il lutto della Gs Castanese è anche quello di un intero movimento, come quello del calcio dilettantistico sempre molto solidale e compatto.