Matteo, lo studente della Cattolica morto precipitando per 100 metri in montagna

La scivolata, la caduta per decine e decine di metri e i soccorsi, purtroppo inutili. Dramma lunedì ad Ardesio, sulle Alpi Orobie, teatro di un incidente in montagna costato la vita a Matteo Carminati, 25enne di Sorisole, nella Bergamasca, e studente di psicologia all Cattolica di Milano.

Il giovane stava prendendo parte al "Progetto Pasturs", che introduce al mondo della pastorizie a contatto con la natura. Per cause ancora da accertare, l'universitario avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava a circa 1.600 metri nella zona della Vaccarizza seguendo un gregge e sarebbe precipitato nel vuoto per un centinaio di metri.

Immediato l'allarme, sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Il corpo senza vita di Matteo, che per un periodo aveva "lavorato" come volontario in Croce bianca, è stato recuperato dalla Croce Blu di Gromo e dal 118. Accanto a lui è stato trovato senza vita anche il pastore tedesco che lo accompagnava: non è ancora chiaro se il cane sia caduto a sua volta o lo abbia seguito quando ha visto il 25enne precipitare.