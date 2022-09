Matteo, il ragazzo di 25anni scomparso nel nulla

Sono ore d'apprensione per le sorti di Matteo Caronni, un giovane di 25 anni scomparso non lontano da Milano, in Brianza. Non si hanno notizie di Matteo da quando ha rassegnato le dimissioni dal lavoro.

Il ragazzo, residente nel piccolo comune brianzolo di Misinto, nel pomeriggio di martedì 6 settembre ha lasciato il lavoro nell'azienda di Desio dove era impiegato come operaio e poi si è allontanato senza dare più notizie di sé e senza fare ritorno a casa. La famiglia ha sporto denuncia presso i carabinieri di Lentate sul Seveso che hanno attivato subito le ricerche per rintracciare il 25enne.

Al momento è stata localizzata la sua auto, una Renault Clio, individuata nelle vicinanze dell'ospedale di Tradate, come riferisce MonzaToday. Non è stato invece possibile rintracciare il ragazzo o localizzarlo tramite smartphone perché al momento dell'allontanamento risulta non avesse con sé il dispositivo. Chi avesse informazioni in merito può contattare i carabinieri di Lentate sul Seveso o le forze dell'ordine più vicine.