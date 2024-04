Morto Matteo Laganà, il pittore dei Navigli

È morto a 78 anni l'artista Matteo Laganà, il cui nome e la cui arte sono indissolubilmente legati a Milano e ai Navigli. La sua fama si era estesa oltre i confini cittadini, tanto da essere nominato Cavaliere della Repubblica nel 1986 e avere esposto all'estero (Budapest, Parigi, Monaco di Baviera e in Svizzera) oltre che, naturalmente, a Milano (all'Arengario e al Museo della Scienza e Tecnologia) e a Roma.

Lascia la moglie e le figlie Marika e Sabrina, che condividevano lo studio-atelier sull'Alzaia Naviglio Grande 4 fino al 2020, spostandosi poi nel vicino vicolo dei Lavandai (ancora al civico 4), dove l'atelier rimane gestito dalle figlie. Già presidente dell'Associazione Naviglio Grande, legatissimo all'elemento acqua, i Navigli sono ovviamente tra i grandi protagonisti delle sue opere, nelle quali però non mancano atmosfere romantiche della città, come i tram o i lampioni caldi in mezzo alle nevicate serali. "La sua famiglia continuerà a onorarlo portando avanti la sua attività", ha scritto sui social la figlia Sabrina.