Incidente in montagna, morto il 25enne Matteo: amici a lutto per la seconda volta

Avrebbe fatto 26 anni l'11 agosto ed era un'aspirante guida alpina. Matteo Pasquetto è morto verso le 13.30 di venerdì precipitando per un centinaio di metri dalla cresta Reposoir della Grandes Jorasses, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, a quota 3.450 metri.

Il giovane, originario della provincia di Varese, era ovviamente un grande appassionato di montagna. Matteo aveva studiato geologia all'Università Bicocca di Milano. Era insieme a due compagni. In base a quanto ricostruito dai soccorritori, i tre avevano aperto una nuova via di ascesa lungo la parete est delle Grandes Jorasses.

Su Facebook in tanti lo ricordano con messaggi struggenti, in particolare legati alla morte di Matteo Bernasconi, altro alpinista morto a maggio e grande amico di Pasquetto.

Roberto scrive così: "Il ragno Berna se ne era appena andato, travolto da una valanga nel Canale della Malgina, in Valtellina. Sapendo quanto fossero legati (non è una metafora: in montagna, legarsi, rimanere legati, purtroppo anche... slegarsi... è un atto, in varia misura, di volontà, di consapevolezza, di necessità) - loro due, con un terzo Matteo, avevano in febbraio aperto una nuova via sull‘Aguja Standhardt, la più “piccola” delle cime del gruppo del Cerro Torre - gli spedii un Whatsapp carico di affetto. Mi rispose così (foto). Sono andato a cercarlo, ed è stato subito un pugno nello stomaco. Fortissimo. Da piangere. Ma poi il congegno nascosto in quella frase - leggera, elegante, sorridente: come era lui - si è aperto e il dolore un po’ è passato. Ora siamo qui noi, senza di lui: “con la gioia di aver conosciuto una bella persona”. Magico. Ciao Matteo Pasquetto "

Leonardo lo ricorda così: "Lì sulla cima del Bianco! Insieme.. in alto... Esperienze che creano dei legami troppo forti, che non si possono spiegare. Con te amico amico una delle salite più belle! Che non dimenticherò mai, che mi daranno la forza! E mi raccomando minchione.. guarda giù ogni tanto!"

Il funerale di Matteo Pasquetto sarà martedì 11 Agosto alle 15:00 presso la chiesetta di Entreves (Courmayeur).

