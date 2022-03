Spacca a mattonate la vetrina della birreria: arrestato

Ha recuperato dei mattoni e poi li ha scagliati contro la vetrina dell'Unplug, birreria in zona Porta Romana a Milano. Secondo la polizia voleva mettere a segno un furto ma oltre a essere rimasto a mani vuote per lui sono scattate le manette. Un italiano di 35 anni già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in Corso Lodi a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato nella mattinata di domenica 6 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 9:30, come riferito da via Fatebenefratelli. Sono stati alcuni passanti a segnalare il fatto al 112 e sul posto sono arrivati gli agenti della questura. Quando il 35enne si è reso conto dei poliziotti ha cercato di scappare, ma non ha fatto molta strada: è stato braccato e arrestato e arrestato.

Non solo. Nel pomeriggio di domenica il 35enne è stato denunciato anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché, secondo quanto reso noto dalla questura, avrebbe aggredito i poliziotti che lo stavano accompagnando verso la camera di sicurezza di via Fatebenefratelli.