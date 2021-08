È morto Maurice Dotta, storico Pr di Milano

È scomparso tragicamente a 57 anni Maurice Dotta, storico Pr di Milano che ha animato le notti all'ombra della Madonnina a partire dagli anni 80 e che ha avuto (anche) un ruolo importante nella gestione di eventi e locali di alto livello. Dotta è scomparso nei giorni scorsi ma la notizia della morte è trapelata solo nelle scorse ore.

Dotta aveva letteralmente rivoluzionato il mondo degli eventi di Milano dove si era trasferito dopo la laurea a Bruxelles. Proprio nella metropoli lombarda aveva costruito la sua carriera culminata nel 2019 con un'agenzia di comunicazione tutta sua. Non c'era evento di Milano che non portasse la sua firma.

L'ammirazione di chi lo ha conosciuto durante i suoi anni milanesi sta riempiendo la sua pagina Facebook. I ricordi (tutti belli) si accavallano insieme a fotografie vintage, scattate anni fa quando il covid ancora non aveva stravolto Milano e il mondo degli eventi. Tutti non si capacitano di quello che è successo: "Eri il mio mito e ripeto il mio maestro e con le lacrime agli occhi e il cuore a pezzi, ti auguro un buon viaggio, Grazie, purtroppo non ho mai avuto il tempo per dirtelo", ha scritto Nunzia.

"Continua a organizzare le tue mitiche feste anche nell’Aldilà", ha ribattuto Violetta. E proprio per il 16 settembre alcuni suoi amici stanno organizzando un evento in sua memoria: una messa in cui canterà la Irina Ghivier, cantante lirica con la voce da usignolo e amica di Maurice.