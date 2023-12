Si accascia mentre è in azienda: muore il batterista Maurizio Bellino

Si sono svolti sabato pomeriggio a Gorla Minore (Varese) i funerali di Maurizio Bellino, 55 anni, deceduto all'improvviso nei giorni scorsi. L'uomo, originario di Olgiate Olona (Varese), lavorava al Centro carni Rigamonti di Parabiago (Milano).

All'improvviso, mentre si trovava in azienda, si è accasciato e ha perso conoscenza. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. Ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Professionista amato e apprezzato sul luogo di lavoro, era anche un noto batterista nell'Altomilanese. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. "Non c'è mai stato un concerto dei Libidopop dove io andassi a casa senza essere afono, storno e senza un minimo di energie. Dovevo riuscire a far sentire la mia voce nonostante l'energia di Maurizio Bellino, che non stava mai cauto nel suonare, un fracasso infinito, solo per far sentire a tutti la sua stessa carica e voglia di divertirsi, sempre con la pancia piena (mangiava ogni volta il triplo di me) e il cuore gonfio di gioia per il tempo trascorso insieme. Non ci sono parole, sono stato troppo duro con lui troppe volte, anche se era il mio modo di dirgli che gli volevo bene, e lui a me ne vuole ancora troppo, troppo davvero. Ciao Maurizio, che la terra ti sia lieve", scrive il collega Alec Stier.