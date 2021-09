Lutto alla Croce Bianca di Milano, morto Maurizio Brocchi

"Buon viaggio, Mauri, il tuo, quello tra noi, è stato davvero un ottimo viaggio. Appassionato, esemplare, presente, amorevole, ironico, fermo, costante, a volte severo, mai ingiustificato. Grazie per aver tracciato la strada che ora noi percorriamo". È con queste parole che i volontari della Croce Bianca Milano sezione centro salutano Maurizio Brocchi, morto nei giorni scorsi e il cui lavoro ha lasciato una traccia indelebile in coloro che lo hanno conosciuto. Si evince dall'innumerevole lista di messaggi sui canali social della Croce, dove tantissimi hanno scelto di ricordare Maurizio con un saluto.

I funerali di Maurizio Brocchi foto Croce Bianca Milano Sezione Centro

In tanti erano presenti anche al funerale di Brocchi, celebrati presso la parrocchia Sant'Elena di Milano, a Quarto Cagnino, lunedì mattina. Tutti con la divisa da soccorritori, come avrebbe voluto Maurizio. "Ciao Capo degli "Scassamacchine", come ti piaceva apostrofare i nostri, i tuoi, autisti. Oggi hai deciso di lasciarci e al turno la tua voce esortante ma giusta e la tua battuta graffiante risuoneranno tra i nostri pensieri rivolti a te, nel grande vuoto che sentiremo. Vola alto come un guizzo di sirene", un altro dei saluti scritti da Croce Bianca Milano Sezione Centro su Facebook.

Maurizio ha combattuto come un leone contro una malattia che alla fine ha avuto la meglio. Lascia la moglie Cristina e figli Niccolò e Francesca, anche lei volontaria presso la stessa onlus. Suo il messaggio più toccante per salutare il padre: "Ciao Babbus, c'erano tanti tantissimi tuoi e nostri amici a salutarti questa mattina e le sirene hanno suonato forte in tuo onore, perché tu le potessi sentire fin lassù. Continuerò e continueremo a fare quello che facevi tu, come ci hai insegnato tu. Sarai sempre con noi. Ti vogliamo bene. Per sempre".