Maurizio Zanello, il sub di 27 anni morto facendo pesca in apnea

"Il mare è parte di me" scriveva nel suo profilo su Facebook alcuni anni fa Maurizio Zanello. In quello stesso mare, la sua più grande passione, ha trovato la morte. Il ragazzo, appena 27 anni, è morto mentre faceva sub tra le isole del Tino e del Tinetto, di fronte a Portovenere, La Spezia. Maurizio era scomparso nel pomeriggio di lunedì e dopo ore di ricerche il suo cadavere è stato ritrovato intorno alla mezzanotte.

Il giovane, originario di Lerici ma residente a Milano, era uscito in barca con un gruppo di amici. Al momento della scomparsa sott'acqua, stava facendo apnea. Le immediate ricerche degli uomini della Capitaneria di Porto con l'elicottero dei vigili del fuoco di Genova, i sommozzatori e una squadra di tre unità dei pompieri genovesi coadiuvati dai colleghi di Spezia sono servite, purtroppo, solo a confermare la morte del 27enne.

Tanti gli amici che lo ricordano in queste ore con un messaggio sui social. "Che la terra ti sia lieve, ti sei spento seguendo la tua passione... Lascerai tante lacrime e disperazione a tutti quelli che non vivono il mare come lo vivevi tu", scrive uno di loro. "Eri il migliore del Golfo di La Spezia, e come si sa, i migliori, se ne vanno via sempre troppo presto. Te ne sei andato facendo ciò che amavi", sostiene un altro amico. Lo ricorda anche l'Apsd Golfo dei poeti La Spezia, società di pesca sportiva. "Fai buon viaggio ed insegna a pescare a tutti lassù. Tutta la società, con profondo dolore, si stringe in un abbraccio alla famiglia".

Lutto cittadino per la morte di Maurizio Zanello

Adesso, l'amministrazione comunale ha proclamato lutto cittadino per la giornata di mercoledì 13 luglio "per testimoniare il cordoglio dell'intera comunità alla famiglia di Maurizio Zanello, scomparso precocemente all'età di 27 anni per un tragico incedente nel nostro mare. Sarà annullato lo spettacolo del comico Leonardo Manera che avrebbe dovuto svolgersi martedì sera a San Terenzo, così come il sante Beach Party di Mercoledì e tutti gli altri eventi in programma. Mercoledì dalle 10.30 alle 10.45 i commercianti sono invitati ad osservare 15 minuti di chiusura", come recita il messaggio del Comune.