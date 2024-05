Mauro Carminati, il giovane ingegnere Lamborghini morto per un'infezione durante una vacanza

Tragedia a Edimburgo, in Scozia, dove Mauro Carminati, 32 anni e ingegnere impiegato nello stabilimento Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, è morto per le conseguenze di un’infezione.

Carminati era originario di Stezzano, in provincia di Bergamo. Dopo il diploma con il massimo dei voti al liceo scientifico tecnologico Natta di Bergamo, aveva conseguito la laurea con lode in Ingegneria matematica al Politecnico di Milano nel 2013. A quel punto aveva frequentato un master all’Università di Monaco di Baviera per poi lavorare all'Audi in Germania. Nel 2020 il trasferimento a Bologna per lavorare per la causa automobilistica emiliana.

Come raccontato dall’Eco di Bergamo, Carminati era in vacanza in Scozia quando si è accorto di uno strano gonfiore alla gamba. Il problema è peggiorato rapidamente, tanto che il 32enne è andato in ospedale per farsi curare. L’infezione si è trasferita ai polmoni, causandogli una polmonite. “Era ancora lucido e parlava - spiega la zia, che insieme ai genitori di Carminati è subito partita per raggiungere la Scozia -, poi la febbre si è alzata ed è subentrata un’emorragia cerebrale. Inizialmente i medici pensavano che all’origine ci fosse un batterio e gli avevano somministrato tre cicli di antibiotici, che non hanno però dato gli esiti sperati. Hanno quindi capito che all’origine dell’infezione c’era in realtà un virus. Mauro stava benissimo, godeva di ottima salute: è stato un fulmine a ciel sereno. Se avesse sospettato di non stare bene, non sarebbe nemmeno partito per questa breve vacanza che sognava da così tanto”.

Il prossimo 7 maggio il consolato rilascerà i documenti per il rimpatrio della salma. In seguito, sarà fissata la data per i funerali.