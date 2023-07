Ferrari e viaggi di lusso grazie ai soldi di una disabile: body builder nei guai

Oltre 2 milioni di euro in beni. Auto di lusso, inclusa una Ferrari 488 Spider con targa della Repubblica di San Marino, 12 immobili, anche a Milano e Riccione, 6 orologi di lusso e 750mila euro in contanti. È quanto ha sequestrato la polizia giudiziaria in quota alla guardia di finanza della Procura a Milano al noto body builder Mauro Rozza, ex campione italiano, al padre Sergio Rozza e alla madre Antonia Maria Rozza, già noto alle cronache 'nere' per aver confessato l'omicidio della moglie, uccisa nel 2009 con 60 coltellate, era stato assolto dalla corte d'Assise per totale incapacità di intendere e volere.

I tre - padre, madre e figlio, sono indagati in una inchiesta coordinata dal pm Cristiana Roveda per aver letteralmente spolpato il patrimonio di un'amica di famiglia, vedova di un imprenditore e con gravi problemi psichici tali da essere dichiarata invalida al 100%. Sono accusati a vario titolo di peculato, autoriciclaggio e frode informatica. Secondo le accuse il trio avrebbe sottratto alla vittima 1,3 milioni di euro dal 2011 al 2021. In particolare la madre di Rozza, Rosa Meanti, era stata nominata curatrice della vittima, un'amica di famiglia.

I tre vivevano nel lusso. Anche Rozza, che dal 2014 è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, stando alle accuse, viaggiava per il mondo alloggiando in hotel di lusso e alla guida della Ferrari Spider nella cui targa campeggiava la scritta 'Money'. Di questi viaggi c'è traccia sui social: Singapore, Indonesia, Seychelles, Maldive, Creta. La supercar era stata comprata dal padre di Rozza - anche se era intestata a un'altra persona - proprio con i soldi della vittima, secondo quanto risulta dalle indagini. Per i tre il gip Alessandra di Fazio, che ha convalidato il sequestro, ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa.