Maxi frode fiscale nell'edilizia: tre arresti e 163 mln sequestrati

Tre arresti e 163 milioni di euro sequestrati. Questo il risultato di un'operazione che ha svelato una maxi frode nell'edilizia lombarda.

Le misure cautelari sono arrivate all'esito dell'inchiesta dei carabinieri del gruppo tutela lavoro e del comando provinciale della guardia di finanza di Milano, coordinata dal pm milanese Grazia Colacicco. Con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla "indebita compensazione di crediti tributari e previdenziali inesistenti, alla commissione di reati fiscali, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all'auto-riciclaggio", una persona è finita in carcere, due ai domiciliari e quattro con l'obbligo di dimora.

163 milioni di euro, poi, sono stati sequestrati; 45 sono le perquisizioni effettuate; e 22, in tutto, gli indagati. L'inchiesta ha accertato, si legge in un comunicato del procuratore Marcello Viola, "l'esistenza di un articolato sistema di frode nel settore dell'edilizia", che vede coinvolti imprenditori delle province di Bergamo e Brescia, "finalizzato a dissimulare somministrazioni irregolari di manodopera attraverso fittizi contratti di appalto-subappalto e alla sistematica evasione dei relativi oneri fiscali e previdenziali, mediante il meccanismo della compensazione con crediti di imposta inesistenti". È stato messo in luce anche "il trasferimento su base settimanale del denaro, illecitamente accantonato e distratto con il sistema descritto, delle società artatamente costituite da conti italiani verso conti esteri (soprattutto croati) dai quali, attraverso il sistema dei cosiddetti 'spalloni' veniva prelevato in contanti e reintrodotto sul territorio nazionale".

L'indagine era partita nel 2016 in seguito a "un accesso ispettivo in un cantiere edile del Pavese". Gli investigatori avevano poi individuato "una serie di società assistite" da un unico commercialista che "mensilmente, portavano in compensazione i contributi assicurativi e previdenziali relativi alla numerosa manodopera, vantando dei crediti di imposta risultati inesistenti". Gli accertamenti condotti dai militari dei nuclei dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Pavia e Milano, dai carabinieri del gruppo tutela lavoro di Milano e dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza milanese hanno fatto emergere una "struttura associativa che si rendeva responsabile della commissione di plurimi reati". Tra cui una "indebita compensazione di debiti previdenziali e assistenziali per almeno" 59 milioni di euro, bancarotta fraudolenta con "distrazione complessiva di quasi" 100 milioni e "un passivo nei confronti dell'erario" di 173 milioni, oltre a riciclaggio da oltre 173 milioni.

L'ipotesi è che venissero create "numerose società a responsabilità limitata intestate a prestanome" e "prive di qualsiasi operatività pur avendo un numero consistente di lavoratori dipendenti (anche oltre i 200)". Il 24 gennaio 2017 erano stati eseguite perquisizioni e sequestri nei confronti di sei indagati, in seguito ai quali, a Palazzolo sull'Oglio (Brescia), era stata "intercettata un'auto che trasportava contanti per 770mila euro occultati nel vano motore, provento dell'attività di riciclaggio, da poco ritirati da una banca croata e fatti rientrare illegalmente" in Italia. Uno degli indagati era stato arrestato perché "trovato in possesso di due pistole calibro 7,65 con matricole abrase".