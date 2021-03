Il caso dell'automobilista che si è beccato una maxi multa da 5mila euro ad Opera (Milano)

Guida senza patente e, per eludere i controlli sostiene di aver lasciato a casa i documenti fornendo le generalità di un parente. Ma il comportamento sospetto del 47enne, residente ad Inzago, non è sfuggito agli agenti della polizia locale di Opera (Milano) che hanno smascherato il raggiro.

Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando nell’ambito di un normale controllo della viabilità gli agenti hanno fermato un automobilista all’entrata di Opera. Alla richiesta di fornire patente e libretto, però, il conducente aveva dichiarato di aver dimenticato a casa il portafoglio. Ma l’atteggiamento sospetto non ha convinto gli agenti che hanno proseguito con gli accertamenti.

È così emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente di guida e che i dati forniti erano quelli di un parente. Scoperto l’inganno, gli agenti hanno denunciato il conducente abusivo per aver fornito false generalità e lo hanno multato con una sanzione di 5.000 euro. Sanzionata anche la madre dell’uomo, titolare dell’autovettura (con revisione scaduta), accusata di incauto affidamento del mezzo.

Solo negli ultimi giorni, sono ben quattro le violazioni per l'articolo 116 per guida senza patente registrate dalla polizia locale: degli automobilisti fermati nessuno è residente a Opera. Tra gli altri risultati: tre violazioni per guida in stato di ebbrezza con due conducenti denunciati. Queste attività non hanno comunque fermato il controllo del rispetto delle norme anti covid che nell'ultimo periodo hanno portato a sanzionare 15 persone per violazione della normativa.