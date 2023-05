Mega rissa tra una ventina di ragazzi in zona Navigli a Milano

La movida milanese durante il fine settimana è stata tutt'altro che tranquilla. Se da un lato i carabinieri indagano su una violenza sessuale e su 10 rapine avvenute tra corso Como, Stazione Centrale e via Lecco, dall'altro la polizia di Stato è intervenuta per sedare una rissa in zona Navigli.

Sono al momento quattro i giovani, tra i 25 e i 27 anni, tutti italiani indagati dopo esser stati denunciati dai poliziotti per la maxi rissa tra una ventina di persone. Secondo i primi elementi raccolti, la zuffa è scoppiata attorno alle 2 di notte in via Vigevano.

Quando gli agenti delle volanti sono intervenuti, hanno trovato solo uno dei giovani immediatamente identificato e denunciato. I poliziotti hanno inoltre individuato altri tre giovani, due dei quali si trovavano in ospedale. Al momento sono in corso le indagini su quanto accaduto.