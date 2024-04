Maxi sequestro: quasi 100 immobili (per 9 milioni e mezzo) a un imprenditore

Maxi sequestro preventivo a carico di Maurizio Ponzoni, imprenditore di 58 anni di Rescaldina (Milano) arrestato nel 2023 con l'accusa di associazione a delinquere e rapporti con la 'ndrangheta. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, nella mattinata di mercoledì 3 aprile, hanno sequestrato ben 96 immobili, 2 automobili e altri beni mobili per un valore complessivo di oltre 9 milioni e 500mila euro, eseguendo un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano. Per Ponzoni, coinvolto in procedimenti giudiziari dal 2007, è scattata anche la sorveglianza speciale per 4 anni.

Gli immobili sono situati a Legnano, Parabiago, Busto Arsizio, Lonate Pozzolo, Castellaneta, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Pero, Turate, Oggiono e Cassano Magnago. Gli accertamenti hanno delineato (come si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri) "un quadro di pericolosità sociale ancora attuale", e permesso di "ricostruire il suo ruolo di 'dominus' e amministratore di fatto di un complesso reticolo di società intestate a prestanome", che l'imprenditore avrebbe utilizzato per 'schermare' il patrimonio immobiliare. Contemporaneamente la guardia di finanza ha sequestrato 265mila euro nei conti correnti intestati ai prestanome e alle società colpite dal provvedimento del Tribunale di Milano.