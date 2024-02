Picchia dipendente del McDonald's e si scaglia anche contro la polizia

Senza una vera ragione si scaglia contro un addetto alle vendite del ristorante McDonald's in via Carlo Farini, angolo viale Stelvio, a Milano. Poi se la prende anche con gli agenti di polizia. Alla fine l'uomo, un palestinese di 29 anni, finisce con le manette al posto.

A riferire l'accaduto - è successto tutto attorno alle 7.30 di domenica - è la questura di via Fatebenefratelli. I poliziotti arrivano sul posto dopo la chiamata del personale del locale perché lo straniero molesto ha appena aggredito un dipendente del fast food, che per fortuna non riporta ferite gravi.

Quando sente le sirene, cerca subito di fuggire per resistere al controllo degli agenti. Una volta bloccato, per lui - con precedenti e con i documenti non in regola - scatta l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.