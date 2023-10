Blitz della polizia nel centro massaggi: trovati 700 grammi di “droga dell’amore” (e oltre 50mila euro)

La droga nell’armadio, i soldi nella cassaforte. Un uomo di 51 anni, un italiano titolare di un centro massaggi di via Marco D’Oggiono, è stato arrestato giovedì a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nel locale sono stati scoperti 700 grammi di "Mdpv", una droga sintetica apparsa sul mercato italiano nei primi anni 2000 considerata "afrodisiaca" - tanto da rientrare nelle "chemsex" -, ma con effetti devastanti come la cocaina.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato, che nel pomeriggio hanno passato al setaccio il centro. L’Mdpv, anche nota come “droga dell’amore”, è stata scoperta in un armadio, già divisa in panetti, mentre in una cassaforte che era dietro la cassetta del pronto soccorso c’erano oltre 52mila euro in contanti. Per l’uomo sono quindi scattate le manette.