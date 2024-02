Il meccanico con 25 chili di droga nell'officina

Auto e droga. Un uomo di 33 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì mattina a Paderno Dugnano dopo essere stato trovato in possesso di 25 chili di droga. L'uomo, che lavora come meccanico, è stato fermato dai carabinieri che hanno perquisito la sua officina scoprendo la droga, che era suddivisa in sacchetti sotto vuoto.

Nell'officina del 33enne, che risulta gestore della struttura, è stata anche trovata una pistola a salve completa di cartucce, che è stata chiaramente sequestrata.

Il meccanico è stato quindi dichiarato in arresto e accompagnato in carcere. Deve rispondere dell'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.