Liste d'attesa "truccate" per favorire amici e privati: medici denunciati a Milano (e nel resto d'Italia)

Ospedali al setaccio. I carabinieri del Nas tra luglio e agosto hanno controllato 1.364 strutture sanitarie - tra ospedali, ambulatori e cliniche in tutta Italia -, analizando 3.884 liste d'attese. Nell'ambito delle verifiche, stando a quanto comunicato, sono stati denunciati 26 medici, ritenuti responsabili dei reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio. Inoltre i militari hanno scoperto 95 agende di prenotazione bloccate.

"Tra i casi più rilevanti - segnalano i carabinieri - i Nas di Milano, Torino, Perugia e Catania hanno deferito 9 medici per aver favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo le liste d’attesa, consentendo loro di essere sottoposti a prestazioni in data antecedente rispetto alla prenotazione ed eludendo le classi di priorità".

Le indagini hanno anche permesso "di rilevare 1.118 situazioni di affanno nella gestione delle 2 liste di attesa e superamento delle tempistiche imposte dalle linee guida del Piano nazionale, pari al 29% di quelle esaminate. Tra le cause più frequenti degli sforamenti delle tempistiche sono state accertate, su 761 agende, carenze funzionali ed organizzative dei presidi ospedalieri e degli ambulatori, diffusa carenza di personale medico e tecnici specializzati che, unitamente alla mancanza di adeguati stanziamenti ed attrezzature, ha determinato il rallentamento dell’esecuzione di prestazioni sanitarie".

E ancora: "In 195 situazioni i Nas hanno riscontrato la sospensione o la chiusura delle agende di prenotazione, in parte condotte con procedure non consentite oppure determinate dalla carenza o assenza di operatori senza prevederne la sostituzione". Un ulteriore aspetto emerso dai controlli è "la mancata adesione di cliniche e ambulatori privati, già convenzionati, nel sistema di prenotazione unico delle aziende sanitarie o a livello regionale, aspetto che riduce la platea di strutture utili per l’erogazione delle prestazioni mediche specialistiche e diagnostiche".