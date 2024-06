Cade da un'altezza di 12 metri: così 50 professionisti hanno salvato la vita a un 16enne

Una vera e propria maratona per tenere in vita un paziente. Era domenica, il 16 giugno, quando alle 22.30 arriva una chiamata ai soccorsi: un ragazzino di 16 anni è caduto da un'altezza di 12 metri. Le sue condizioni sono molto gravi. Viene trasportato con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano. Per lui la probabilità di sopravvivenza è bassissima, sotto il 40%. Inizia la corsa dei medici, che non è ancora terminata, ma l'equipe si dice ottimista. Il 16enne è, ora, in condizioni stabili anche se ancora in terapia intensiva.

Il giovane è arrivato in ospedale "affetto da trauma maggiore e in stato di shock emorragico". A raccontarlo all'Adnkronos Salute è Fabrizio Sammartano, responsabile del Trauma team del San Carlo. All'arrivo dei soccorritori il ragazzo era in condizioni critiche, "già sul momento si era capito che aveva un'emorragia interna" anche se il personale del 118 non era in grado di individuarla. Intanto, in ospedale il team - 50 professionisti - era già stato allertato mettendo in atto il protocollo di emergenza e avvisando la sala operatoria. In questi casi, spiega Sammartano, "a cascata si attiva ogni elemento che serve secondo protocolli internazionali che fanno sì che il paziente al suo arrivo trovi tutto già pronto per accoglierlo".

Il giovane è stato operato dapprima all'addome il che "ha permesso di avere paramtri più accettabili". Il team ha poi eseguito un'angiografia con radiologo interventista. Si susseguono cinque interventi chirurgici, uno angiografico. Poi le trasfusioini: 50 sacche di globuli rossi, plasma, piastrine e fattori della coagulazione. Solo dopo viene portato a fare una tac completa per individuare eventuali lesioni. "In questa fase abbiamo caratterizzato bene le fratture che aveva - della pelvi, del braccio e della gamba - e l'ortopedico ha proceduto alla stabilizzazione temporanea di queste fratture", spiega. Dalla tac è emersa anche una lesione dell'aorta toracica, "una lesione molto grave", sottolinea il responsabile del Trauma team.

A distanza di circa una settimana il 16enne è vivo e le sue condizioni stanno migliorando. Quella percentuale di sopravvivenza così bassa è stata 'abbattuta' dall'intervento tempestivo e dai protocolli da attivare in casi d'emergenza come questo.