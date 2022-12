Medico colpito in testa con un machete: è gravissimo

Una lite per motivi di viabilità nel parcheggio di fronte al pronto soccorso e poi una serie di colpi in testa con un machete. Lotta tra la vita e la morte Giorgio Falcetto, un medico del Policlinico di San Donato Milanese (Milano) che martedì mattina, attorno alle 10, è stato aggredito fuori dall'ospedale. Il dottore è stato trasferito d'urgenza al San Raffaele di Milano per essere operato in neuro-chirurgia.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia San Donato. Secondo quanto rivelato dai militari che indagano, il gesto sarebbe scaturito dopo un litigio per questioni di viabilità. Il medico era appena uscito dalla struttura sanitaria per sistemare la propria auto (nella foto), inizialmente lasciata in sosta irregolare davanti al pronto soccorso. Stava per salire sull'abitacolo, quando è stato tamponato dall'auto guidata dall'aggressore. Dopo l'incidente, tra i due è iniziata una discussione che è rapidamente degenerata nel tentato omicidio.

L'automobilista, ora ricercato, avrebbe colpito il medico ripetutamente con il machete, che nascondeva nell'abitacolo della propria vettura, prima di darsi alla fuga. L'auto guidata dell'aggressore, secondo quanto appreso da MilanoToday, sarebbe intestata a un cittadino italiano già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.

Chi è il medico aggredito con un machete

Il medico ferito è Giorgio Falcetto. Secondo le prime informazioni, è un medico chirurgo in pensione ma ancora occupato (a contratto) proprio presso il Policlinico. Era alla guida di una Chevrolet Aveo bordeaux rimasta ferma davanti all'ingresso del pronto soccorso. Attorno alla sua auto, isolata col nastro rosso e bianco, i carabinieri della scientifica hanno eseguito i rilievi per individuare e isolare le tracce del brutale assalto.

Il medico, stando a quando si legge sul suo sito internet, è specializzato in chirurgia generale e proctologia (da più di 30 anni). Nel 1970 si laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università di Torino. Sempre nella città della Mole consegue anche le specializzazioni in Chirurgia generale, in Chirurgia toracico-polmonare e in Chirurgia vascolare. Attualmente, scrive il dottore, esercita la libera professione anche presso vari studi privati a Milano, Brescia e Novara.