Il paese rimasto senza medico dopo gli insulti razzisti al dottore

"Siamo andati a vedere lo studio era tutto in ordine, purtroppo ha rimesso l'incarico". Enock Rodrigue Emvolo, il dottore originario del Camerun insultato per il colore della sua pelle, ha deciso di lasciare Fagnano Olona, il paese del Varesotto in cui era arrivato per sostituire un collega andato in pensione, e tornare in università.

Il caso è scoppiato quando Emvolo, laureatosi nel 2013 alla Sapienza di Roma, è stato chiamato al posto del dottor Giacomo Navarra. Diversi pazienti avevano segnalato disagi per l'attesa fuori dall'ambulatorio e alcuni intoppi burocratici - il medico non aveva ancora a disposizione i dati di tutti i suoi assistiti -, ma sui social erano comparsi anche insulti razzisti. Qualcuno lo aveva ribattezzato "senegalese", altri avevano scritto che dovrebbe occuparsi di tutt'altro come "andare a far pascolare le pecore".

Dopo le offese, il medico aveva semplicemente detto che "il mio mestiere è curare le persone, se in paese non mi vogliono sono pronto ad andarmene". Cosa che poi ha effettivamente fatto. Sul caso è intervenuto più volte anche il primo cittadino di Fagnano Olona, Marco Baroffio: "Ho parlato con il medico, prima di tutto gli ho portato la solidarietà mia e di tutta la comunità. Dopo aver ascoltato la sua amarezza per quanto accaduto e la sua volontà di voler lasciare, gli ho chiesto di pensarci e di restare - aveva detto subito dopo l'esplosione della polemica -. Con Ats e Asst stiamo anche lavorando per mettere il dottore nelle condizioni di lavorare al meglio”. Nelle scorse ore lo stesso prima cittadino ci ha tenuto a ribadire che "Fagnano Olona non è un paese razzista".