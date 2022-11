Il paese che non vuole il medico di origine africana

"Il mio mestiere è curare le persone, se in paese non mi vogliono sono pronto ad andarmene". Non usa mezze parole Enock Rodrigue Emvolo, 48 anni, medico di Fagnano Olona, comune della Valle Olona (comune tra il varesotto e la Città metropolitana di Milano) che nei giorni scorsi ha ricevuto una serie di insulti per il colore della sua pelle.

Tutto è iniziato quando Emvolo, laureatosi nel 2013 alla Sapienza di Roma, è stato chiamato a esercitare la professione per sostituire il dottor Giacomo Navarra. Diversi pazienti hanno segnalato disagi per l'attesa fuori dall'ambulatorio e alcuni intoppi burocratici - il medico non ha ancora a disposizione i dati di tutti i suoi assistiti - ma sui social sono comparsi anche insulti razzisti. Qualcuno lo ha ribattezzato come "senegalese", altri hanno scritto che dovrebbe occuparsi di tutt'altro come "andare a far pascolare le pecore".

Sul caso è intervenuto anche il primo cittadino di Fagnano Olona, Marco Baroffio: "Ho parlato con il medico, prima di tutto gli ho portato la solidarietà mia e di tutta la comunità. Dopo aver ascoltato la sua amarezza per quanto accaduto e la sua volontà di voler lasciare, gli ho chiesto di pensarci e di restare. Con Ats e Asst stiamo anche lavorando per mettere il dottore nelle condizioni di lavorare al meglio”.

Il medico, comunque, sembra essere intenzionato a voler lasciare l'incarico ma se se ne andasse sarebbe un problema per il paese. Ne sono consci anche Lega e Fratelli d'Italia, partiti che condannano gli attacchi dei leoni da tastiera: "Incoraggiamo il dottore a sorvolare su questi atteggiamenti perché Fagnano è una bella comunità in cui vivere e operate", scrivono dal Carroccio. "Coloro che nel 2022 pensano di giudicare una persona dal colore della pelle non hanno capito nulla", puntualizzano dal partito di Meloni. Non è ancora chiaro quale sarà la decisione di Emvolo che, tra le altre cose, sta per specializzarsi in chirurgia d'emergenza all'ospedale di Varese.