Folle aggressione in ospedale a Milano: medico pestato dal figlio di una paziente, gamba spezzata

Picchiato in ospedale. Picchiato mentre faceva il suo lavoro. Un medico del Policlinico di Milano è stato pestato mercoledì pomeriggio nella struttura sanitaria meneghina dal figlio di una sua paziente, che l'ha colpito senza un motivo.

La violenza, stando a quanto appreso, è esplosa nel pomeriggio, quando il familiare della donna ricoverata si trovava lì per far visita alla parente. Improvvisamente, l'aggressore avrebbe avuto uno scatto d'ira e avrebbe iniziato a insultare il dottore, per passare poi alle botte. Dopo aver buttato a terra il medico, l'uomo lo ha colpito a una gamba procurandogli la frattura del femore in tre punti, tanto che la vittima è stata subito operata nel suo stesso ospedale.

Il figlio della donna ricoverata è stato invece fermato dai carabinieri del Radiomobile, subito intervenuti. I militari stanno cercando di capire se l'uomo soffra di problemi psichici, anche se appare certo che rischia una denuncia del medico e dello stesso ospedale.