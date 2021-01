Il dottor Confalonieri, ex primario del Pini, condannato a oltre 6 anni per corruzione

È stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione Norberto Confalonieri, ex primario del Cto-Pini di Milano accusato di presunte sponsorizzazioni di protesi, in cambio di denaro. Era imputato anche per due episodi di presunti lesioni a pazienti per i quali è stato, invece, prosciolto con la formula del "non doversi procedere".

Lo ha deciso la quarta sezione del Tribunale di Milano. Dalle indagini erano emerse intercettazioni 'choc' nelle quali il medico avrebbe parlato di un femore rotto a un'anziana di 91 anni per "allenarsi". Nel processo, tuttavia, per le ipotesi di lesioni è arrivato il proscioglimento.

Il gup Laura Marchiondelli aveva rinviato a giudizio il medico insieme a Natalia Barberis e Stefania Feroleto, agenti commerciali della Johnson & Johonson Medical spa, una delle multinazionali che sarebbe stata “sponsorizzata” da Confalonieri nella fornitura di protesi all’ospedale milanese in cambio di soldi, viaggi, soggiorni, cene e ospitate in prestigiosi programmi televisivi.

Erano stati assolti “perchè il fatto non sussiste” Fabio Barzaghi e Sabrina Consonni, dipendenti della Braun Milano spa che, a differenza degli altri imputati, avevano scelto il rito abbreviato.

Prima di finire agli arresti domiciliari, scattati nel marzo 2017, Confalonieri era considerato uno dei maggiori esperti mondiali di chirurgia mininvasiva computerizzata e robot-assisita. Secondo l’accusa, per agevolare le due multinazionali e far salire il numero di protesi impiantate nel Cto-Gaetano Pini, avrebbe addirittura effettuato operazioni chirurgiche inutili ad tre suoi pazienti che poi avevano riportato lesioni fisiche. Accuse prosciolte durante il processo.