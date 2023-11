Violenza sessuale su una paziente, medico arrestato. Nel pc aveva 3mila foto di donne nude

Un medico di base di 43 anni è stato posto agli arresti domiciliari per violenza sessuale su una paziente incinta durante una visita medica nel suo studio, e una cartella (intitolata 'nudità') nel computer con, all'interno, quasi 3mila fotografie di donne nude, tra cui una cinquantina chiaramente fotografate all'interno dello studio stesso.

È successo a Busto Arsizio. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata dalla donna. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che hanno indagato sulla vicenda, la paziente si era recata nello studio medico insieme alla figlia del compagno, di 8 anni, per chiedere un certificato di malattia. Una volta nello studio, il medico avrebbe chiesto alla bambina di rimanere fuori, in sala d'attesa, e avrebbe iniziato a visitare la donna, toccandola nelle parti intime, parlandole in modo sessualmente esplicito e fotografandola. La donna, quando è riuscita a scappare, ha telefonato al suo compagno e ha sporto denuncia.

Il precedente del 2022

Avviate le indagini, lo studio è stato perquisito e, nel suo computer, è stata trovata la cartella con oltre 2.800 fotografie di donne ritratte nelle parti intime, tra cui 52 scattate nello studio. E proprio giovedì 23 novembre il medico viene ascoltato dal gip per un episodio molto simile, risalente al mese di marzo del 2022, sempre ai danni di una giovane paziente che aveva visitato (e palpeggiato) nelle parti intime.