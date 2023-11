Un medico di Milano è stato arrestato: avrebbe violentato quattro pazienti

Avrebbe allungato le mani su quattro donne in difficoltà. Persone che avrebbe dovuto curare e aiutare. Donne che, invece, avrebbe violentato. E per lui sono scattate le manette. Un medico è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. L'uomo, un professionista di turno presso la continuità assistenziale (la ex guardia medica) di Milano e San Giuliano, avrebbe violentato giovani donne all'interno degli ambulatori durante le visite a cui si erano sottoposte.

Il professionista è stato posto agli arresti domiciliari nella giornata di martedì 21 novembre, ma la notizia è stata comunicata venerdì attraverso una nota congiunta di carabinieri e polizia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lodi in collegamento con quella di Milano, sono iniziate dopo quattro denunce presentate da altrettante donne nel mese di gennaio.

Investigatori e inquirenti, tuttavia, ipotizzano che ci siano altre vittime; per questo invitano "eventuali altre persone che fossero a conoscenza di circostanze rilevanti" a contattare le forze dell'ordine. L'attività di indagine è stata svolta della polizia di stato della sezione di polizia giudiziaria della procura di Milano e dai carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese.

Il medico di Busto Arsizio che fotografava le pazienti

Nei giorni scorsi un medico di 43 anni di Busto Arsizio è stato arrestato sempre per violenza sessuale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il professionista avrebbe palpeggiato nelle parti intime una paziente che si era presentata nel suo studio insieme alla figlia del compagno (8 anni) per un certificato di malattia. Il medico, più nel dettaglio, avrebbe chiesto alla bambina di rimanere fuori, in sala d'attesa, e avrebbe iniziato a visitare la donna, toccandola nelle parti intime, parlandole in modo sessualmente esplicito e fotografandola. La donna, quando è riuscita a scappare, ha telefonato al suo compagno e ha sporto denuncia.

Durante le indagini è stato perquisito anche il suo studio. All'interno del suo computer è stata trovata una cartella con oltre 2.800 fotografie di donne ritratte nelle parti intime, tra cui 52 scattate nello studio

Non solo, nel 2022 un infettivologo milanese era stato arrestato sempre per violenza sessuale. In questo caso il medico avrebbe violentato sei sue pazienti.