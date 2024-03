Il medico che violentava le pazienti, sale a 7 il numero delle vittime

Un "violentatore seriale privo di freni inibitori". Così è stato descritto il medico di turno presso la continuità assistenziale (ex guardia medica) già accusato di violenza sessuale ai danni di quattro donne. Ma ora il numero delle vittime è salito a sette, anche se il sospetto è che ce ne siano di più. Una nuova ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Milano Cristian Mariani ha raggiunto l'uomo, un medico di 41 anni originario del Camerun e residente a Varese. La prima ordinanza era stata emessa lo scorso novembre dal gip di Lodi Giuseppe Pighi.

Il professionista faceva spogliare le pazienti, le faceva stendere sul lettino con la scusa di visitarle per poi violentarle. Tutto all'interno dei diversi ambulatori in cui lavorava. Secondo quanto emerso, il medico avrebbe abusato in maniera pesante delle donne che si presentavano in studio con sintomi legati a influenza, pressione alta, tachicardia. Nel visitarle l'uomo avrebbe usato "metodi fraudolenti e repentini per superare la loro resistenza con abuso della professione medica".

Gli episodi vanno dall'ottobre del 2022 fino all'ottobre 2023. Ma chi indaga ipotizza che il 41enne potrebbe aver agito già durante la pandemia tra gli ambulatori in cui prestava servizio a San Giuliano Milanese, San Donato Milanese e Milano. Tra i casi di violenza, uno è avvenuto durante una visita domiciliare.