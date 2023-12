Un braccio rimane stritolato in un macchinario: grave un uomo

Un uomo di 66 anni è in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro sabato mattina a Mediglia. Il fatto, come riporta Areu, è avvenuto in una zona industriale, frazione Mombretto, poco prima delle 10, in via Pinturicchio.

Dai primi riscontri, sembrerebbe che il braccio dell'operaio sia rimasto incastrato in un macchinario, provocandogli lesioni molto serie. Subito i colleghi hanno chiamato i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due automediche e un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura. Il 66enne è stato portato al San Gerardo (Monza) in condizioni serie, in codice rosso. Lotta per la vita.

Ora l'incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagna di San Donato e dell'Agenzia di tutela salute (Ats) regionale per le verifiche di rito.