Cerca di togliersi la vita buttandosi nel vuoto dal ponte: uomo salvato in extremis

Stava per togliersi la vita buttandosi nel Lambro ma è stato salvato dai carabinieri. È successo nella serata di giovedì 27 agosto in via Frisi a Melegnano, salvato un uomo di 51 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 23 quando un passante ha visto il 51enne mentre stava passeggiando nervosamente sul ponte che scavalca il fiume. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Melegnano oltre al Sio del terzo reggimento. Quando sono arrivati i militari l'uomo stava scavalcando la ringhiera del ponte con l'intento di buttarsi nel vuoto, fortunatamente è stato bloccato e affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso di Vizzolo Predabissi.

Non è ancora chiaro cosa abbia spinto l'uomo a tentare l'estremo gesto, secondo quanto trapelato il tutto sarebbe dovuto a problemi familiari e personali.

