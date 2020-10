"Troppi assembramenti", scatta la stretta del sindaco di Milano sui mercati di viale Puglie

Sono stati sospesi i due mercatini che si svolgono di domenica nella zona di viale Puglie a Milano. Lo ha deciso il sindaco Beppe Sala che ha firmato un'ordinanza nella mattinata di sabato 17 ottobre.

"Troppa illegalità, troppo abusivismo e troppi assembramenti senza rispetto delle norme anti-Covid. Per questi motivi, ho firmato due ordinanze contingibili e urgenti che chiedono ai proprietari delle aree di sospendere l'attività dei due mercatini che si svolgono di domenica nella zona di viale Puglie", ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.

"Ogni domenica pattuglie della Polizia Locale hanno presidiato il luogo e ogni volta sono stati allontanati abusivi e sequestrata merce rubata". Tuttavia, spiega Sala, "nonostante gli sforzi per far rispettare la legge e le norme di sicurezza, le cose non sono cambiate e per cui sono intervenuto con più decisione. A Milano non possono esserci luoghi franchi dove non si rispetta la legalità.