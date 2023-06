Merce dubbia e venditori appostati dalle 4 di mattina: "resiste" il mercato abusivo al parco

Ancora mercatino abusivo nell'area attorno al Parco Alessandrini, nella periferia est di Milano, fin dalle 4 di domenica mattina. Venditori abusivi che, con l'apertura dell'area verde, si sono spostati all'interno, allestendo i "punti vendita" e rendendo difficoltosa la vita ai proprietari di cani e ai runner.

"Nessun controllo all'interno del parco", commenta Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia: "Non è la prima volta che si presenta questa problematica. Tra segnalazioni e denunce dei residenti, nonché interventi in Municipio 4 e in consiglio comunale, la situazione è tollerata dalla giunta Sala e dalla sinistra milanese, ma i residenti sono stanchi di subire un mercato abusivo in pieno giorno".

Rocca annuncia che porterà presto la cosa all'attenzione del consiglio comunale, "ancora una volta", ma chiede una "soluzione definitiva". Risale al 2016 lo sgombero di quello che veniva definito il "suk" di Milano. Ma, già un mese dopo l'operazione, era evidente che la situazione stesse tornando (quasi) quella di prima.