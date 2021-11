Il bazar (di merce rubata) nella casa di Milano: sequestrati pc, telefoni, stereo e joypad

Il "tesoro" era nascosto in una stanza chiusa con una catena e tre lucchetti. Dentro, in una sorta di bazar dell'illegalità, c'era anche un letto, probabilmente destinato a chi aveva il compito di controllare la merce. Ma martedì mattina in quello che sembrava quasi un "fortino" c'è entrata la polizia. Un ragazzo di 21 anni, un giovane romeno con precedenti, è stato indagato a piede libero con l'accusa di ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di computer, telefoni e altro materiale tecnologico rubati.

A incastrarlo sono stati i poliziotti delle Volanti, che verso le nove hanno deciso di perquisire il ragazzo dopo aver appreso che vendeva merce di dubbia provenienza in zona Baggio. Così, gli agenti si sono presentati a casa sua - in zona via Scanini - e a quel punto è stato lo stesso 21enne ad aprire la porta di quella stanza proprio difronte alla sua abitazione, sempre nello stesso caseggiato.

All'interno i poliziotti hanno trovato 10 computer, 17 cellulari, 31 caricabatterie, uno stereo, uno videocamera e tre joypad. Il giovane non ha saputo chiarire la provenienza degli oggetti, che sono quindi stati sequestrati. Il 21enne è stato invece denunciato a piede libero, mentre gli agenti cercheranno ora di risalire ai reali proprietari della merce.