Nella casa di marito e moglie il negozio da 50mila euro di merce rubata

Una casa occupata. O meglio, una "boutique" della merce rubata. Mercoledì mattina la polizia ha denunciato a piede libero per ricettazione una 31enne dell'Ecuador dopo che nell'abitazione in cui vive - un appartamento Aler di via Paravia, occupato abusivamente - sono stati scoperti centinaia di articoli griffati tutti rubati.

A portare lì gli agenti delle volanti è stata una 21enne italiana a cui la mattina precedente era stato rubato un Mac. Seguendo il segnale della localizzazione, la giovane è riuscita a rintracciare il computer nello stabile in zona San Siro, dando così l'allarme alle forze dell'ordine. I poliziotti intervenuti sul posto hanno ricostruito che da qualche settimana al primo piano c'era una coppia in una casa occupata e "visitata" in continuazione da decine di persone.

Gli agenti sono così andati a bussare e all'interno hanno trovato proprio la 31enne, che risulta sposata con un 32enne peruviano e madre di quattro figli. Negli zaini dei bimbi i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio tesoro: 14 computer - tra cui il Mac sparito il giorno prima -, 12 carte di credito, 18 auricolari Apple, 12 penne touch Apple, 10 caricatori della stessa marca, 50 paia di occhiali - tutti di marca - e 80 tra borse e portafogli di Gucci, Armani, Prada e Vuitton.

La merce, dal valore di 50mila euro almeno, è stata tutta sequestrata. È verosimile, secondo i primi accertamenti, che la donna e suo marito ricevessero nella loro abitazione i ladri intenzionati a piazzare i bottini dei colpi e potenziali "clienti" interessati all'acquisto.