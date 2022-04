Guida Mercedes rubata con targa finta: arrestato

Stava guidando una Mercedes rubata con targa 'clone' e aveva patente e carta di circolazione falsi. I carabinieri però lo hanno scoperto e arrestato. L'accaduto nel pomeriggio di lunedì 11 aprile, intorno alle 17.30, a Buccinasco, hinterland sud di Milano. Nei guai un 39enne marocchino.

L'uomo è stato fermato durante un controllo in via dei Lavoratori. Dalle prime verifiche è emerso come la targa fosse clonata e poco dopo i militari hanno accertato anche che la Mercedes era stata rubata nel Pavese a settembre 2021.

Il 39enne inoltre aveva con sé patente e carta di circolazione contraffatte. Arrestato per riciclaggio e falsità materiale, è stato anche denunciato per guida senza patente e possesso di patente di guida falsa. Dopo averlo fermato, i carabinieri l'hanno portato a San Vittore.